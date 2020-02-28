Путин: технический прогресс — это хорошо, но мне смартфон не нужен

Технический прогресс остановить невозможно и не нужно, считает глава государства. Хотя сам Владимир Путин не пользуется смартфоном — ему достаточно снять трубку спецсвязи, и найдут любого абонента.

Об этом президент рассказал в интервью ТАСС.

Журналист Андрей Ванденко поинтересовался, как президент относится к достижениям этого века — от электромобилей до смартфонов.

«Это прогресс технический, его же невозможно остановить. И не надо. Мы не собираемся этого делать», — заверил Путин. «Вам комфортно? Пользуетесь?» — продолжал интервьюер. «Мне комфортно, потому что я этим ничем не пользуюсь. У меня есть другие возможности просто», — объяснил глава государства.

И хотя президент действительно звонил по смартфону мальчику, который катался на лыжах в Красной Поляне по его приглашению, этот гаджет дал ему пресс-секретарь Дмитрий Песков. «А так мне проще снять трубку специальной связи и мне найдут любого абонента», — заключил Путин.

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