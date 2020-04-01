Путин спешит на помощь: в США вылетел самолет с медтехникой

Самолет ВКС России с медицинским оборудованием и средствами защиты на борту вылетел в США ночью первого апреля. Об этом сообщило министерство обороны РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва рассчитывает на помощь Вашингтона (в случае необходимости), когда американские производители медицинского оборудования наберут обороты.
В минувший понедельник глава Белого дома Дональд Трамп рассказал, что Россия окажет США помощь. "Это очень мило", - добавил политик. Сложную эпидситуацию в мире президент России Владимир Путин и американский лидер обсудили в ходе телефонного разговора.
Добавим, что Соединенные Штаты прочно удерживают первое место в мире по числу заразившихся COVID-19: он выявлен у 184 тысяч человек. Только за последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, в США скончались 770 человек.
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