Путин раскритиковал состояние здравоохранения в Крыму

Здравоохранение в Крыму находится в «плачевном состоянии», необходимо гарантировать жителям полуострова нормальное медицинское обслуживание. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

Он обратился к участникам совещания и попросил выступать с предложениями по развитию крымского здравоохранения, сообщает РИА «Новости».

Конечно, можно сказать, что крымчанам "повезло" - на их больницы и поликлиники обратил внимание президент! Теперь там, наверное, что-то улучшится... пока чиновники опасаются гнева первого лица. Но Владимиру Владимировичу стоило бы интересоваться состоянием здравоохранения по всей стране. Оно ужасающе - если говорить не о столицах, а об остальной "глубинке России"... Мы постоянно об этом пишем, так как это волнует нашего пожилого читателя.

Также Путин призвал «максимально чутко» откликаться на запросы жителей Крыма и заниматься дальнейшим повышением качества их жизни, в том числе с использованием нацпроектов. Как сообщает ТАСС, Путин отметил, что имеет в виду «самые простые и насущные вопросы», с которыми люди сталкиваются каждый день. Он уточнил: это ремонт жилищ, благоустройство дворов и общественных пространств, реконструкция инженерных сетей. Он особо подчеркнул, что речь идет не только о курортных зонах, но обо всех населенных пунктах Крыма.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?

ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ