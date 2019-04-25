Путин призвал показывать людям, что власть "не витает в облаках". Сам он, видимо, там не витает...

Законодатели должны объяснять гражданам, почему необходимо принимать те или иные непростые и непопулярные решения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей страны. Если честно - то всегда интересно наблюдать, когда "вышестоящий" начальник (не обязательно Владимир Владимирович, а вообще любой) читает нотации подчиненным, которые не решаются его спросить - "А к вам самому-то это относится? Умеете соответствовать?"

По словам Путина, когда люди понимают причины принятия тех или иных решений, в обществе складывается совершенно другая обстановка. И отношение людей к власти меняется, когда они понимают, что эта «власть не сама по себе существует, в каких-то облаках витает», а действует в интересах развития страны.

Путин также поблагодарил депутатов и сенаторов за их работу и способность принимать порой непростые, но необходимые решения. Он подчеркнул, что все решения должны приниматься в интересах людей — в среднесрочной или отдаленной перспективе.

Сенаторы, депутаты Госдумы и региональных парламентов - юридически, конечно, не подчиненные Владимира Владимировича, вроде как "самостоятельная ветвь власти". Но фактически мы все прекрасно понимаем, что начальство в стране - одно, и даже такие "оппозиционные" партии как КПРФ и ЛДПР наиболее важные свои позиции непременно согласовывают с Кремлем, играя в "бурялщую политическую жизнь". Т.е. де-факто - президент отечески наставляет "младших товарищей". И те, слушая про "не существование власти самой по себе" - никак не решаются задать естественный вопрос: "А вы, уважаемый лидер нации - уверены, что лично соответствуете этим высоким критериям?"

...А ведь о многом пожно было бы спросить. Например - есть ли у властей уверенность, что народ понял смысл проведенной пенсионной реформы и разделяет ее цели? Что народ удовлетворен проводимыми правительством "мерами" по борьбе с бедностью? Что граждане России полностью согласны с ситуацией, когда зарплаты чиновников растут опережающими остальных темпами? А ведь все эти больные вопросы - впрямую касаются деятельности человека, взвалившего на себя руководство страной!

По инф. rosbalt.ru

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