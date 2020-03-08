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Путин предложил наказывать вандалов по отдельной статье
По инф. rosbalt.ru   
08 Марта 2020 г.
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В России могут начать наказывать по отдельной уголовной статье вандалов, которые повреждают места захоронений воинов и памятники в местах боевой славы. Такой проект закона внес в Государственную думу глава государства Владимир Путин.

предложил наказывать за осквернение воинских мемориалов по отдельной статье

Президент предложил включить в Уголовный кодекс «статью об ответственности за уничтожение либо повреждение воинских захоронений, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы».

Максимальный срок по подобным делам не может превышать пяти лет, отмечается в документе.

Путин подготовил законопроект перед празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ответственность, согласно его инициативе, должна наступать и если преступление совершено за границами РФ.

Что тут можно сказать? Во-первых, время, увы, превращает былые святыни в обыденные места. А во-вторых, проблема вандализма вообще широко распространена, и с ней, конечно, нужно бороться. И предложение президента наказывать вандалов по определенной статье, в общем-то, вполне разумно.

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