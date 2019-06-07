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Путин посоветовал читать молодёжи священные книги. Говорит, мир станет лучше
По инф. rosbalt.ru   
07 Июня 2019 г.
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Священные писания мировых религий полезны для прочтения молодыми людьми, поскольку в них содержатся гуманистические начала, благодаря которым мир может стать лучше, спокойнее и стабильнее. Об этом на встрече с руководителями международных информационных агентств заявил глава государства Владимир Путин.

К президенту РФ с вопросом, какую книгу он бы посоветовал прочитать юношам, обратился главный редактор итальянского агентства ANSA Луиджи Конту. В ответ Путин перечислил Библию, Коран и Тору.

Все это, убежден российский президент, пойдет на пользу и мальчикам, и девочкам.

  • Ещё новости на тему религии можно почитать по ссылке.

Религия в современном мире играет почти такую же роль, как и тысячелетия назад. Население Земли по-прежнему верит в Бога или в высшие силы. Действительно, когда на долю человека выпадают страдания, сложно не взывать о помощи, волей-не волей в голову приходят слова молитвы. То же касается и наших с вами внуков, ведь религия учит не самым плохим вещам – самопожертвованию, милосердию, что согласитесь, совсем не плохо, но разумеется, в разумных пределах. Все-таки — на дворе эпоха прогресса и здравого смысла, когда ценятся и научные знания, и прагматичный расчет... А вы как думаете?

По инф. rosbalt.ru

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