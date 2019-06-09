Путин пообщается с народом "впрямую" 20 июня. Вы будете смотреть?

Пресс-служба Кремля назвала дату очередной «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным, которая будет транслироваться в эфире российских каналов. А у вас есть о чем спросить Владимира Владимировича?

Президент ответит на вопросы россиян 20 июня с 12:00, а задавать их начали уже утром в воскресенье.

Программу покажут «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «МИР», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Вопросы можно направлять через сайт moskva-putinu.ru ( москва-путину.рф ), а также по СМС и соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Дозвониться до Путина в прямом эфире смогут пользователи приложений «Москва — Путину» и «ОК Live».

( ), а также по СМС и соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Дозвониться до Путина в прямом эфире смогут пользователи приложений «Москва — Путину» и «ОК Live». Обращения будут приниматься вплоть до окончания программы 20 июня, наиболее интересные и актуальные из них будут озвучены президенту в ходе прямого эфира.

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"Прямые линии" с президентом проводятся традиционно ежегодно и привлекают значительное внимание (правда, с каждым годом этот интерес ослабевает). Путину это дает возможность в свободной форме дать тезисы о своей политике (и народу, и "элите"). Народу - оценить, насколько адекватен в своем видении ситуации глава государства (ну и, наиболее сентиментальным гражданам - "почувствовать заботу о народе"). Кроме заранее отрежиссированных вопросов, попадают в эфир и иногда острые, неожиданные - с которыми Владимир Владимирович, будучи неплохим оратором, выкручивается более-менее красиво (переложив ответственность за безобразия на "бояр" или сурово признав "временные трудности"). Наиболее острые вопросы, которые вряд ли удастся обойти стороной в этот раз - это последствия повышения пенсионного возраста, растущий разрыв между богатством и бедностью, "мусорная реформа" и экологические протесты... Интересно, что расскажет по этим поводам Путин? А уж оценивать качество ответов будем каждый сам, в меру своей мудрости и опыта.

По инф. rosbalt.ru

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