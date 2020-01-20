Путин пообещал ветеранам по 75 тысяч рублей к юбилею Победы

В честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне ветераны и труженики тыла получат крупные единовременные выплаты. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с прошедшими войну и представителями общественных патриотических объединений.

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По его словам, ветераны и представители приравненных к ним категорий получат по 75 тыс. рублей, а те, кто трудился в тылу, — по 50 тыс., вместо обычных 10 тыс. и 5 тыс. рублей, соответственно.

Выделение такой помощи Путин назвал оправданным и выразил уверенность, что люди поймут этот шаг. Кроме того, он пообещал реализацию серии мероприятий, связанных с поддержкой ветеранов.

К ветеранам Великой Отечественной войны относят ее участников (как непосредственно воевавших на фронте, так и служивших в тыловых частях), тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда. Особо защищаемой категорией являются инвалиды ВОВ. К ветеранам ВОВ приравнены члены семей погибших на фронте, совершеннолетние и несовершеннолетние узники концлагерей.

В декабре 2019 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова озвучила данные на 1 ноября 2019 года. Согласно им, число участников и инвалидов ВОВ в России составляло на тот момент 60 842 человек, а всего ветеранов — 1 млн 89 тыс., сообщали СМИ.

Ранее президент принял участие в мероприятиях в 77-летнюю годовщину прорыва блокады Ленинграда. Он посетил военно-исторический комплекс Невский пятачок в Кировском районе и возложил цветы к мемориалу «Рубежный камень».

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По инф. rosbalt.ru

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