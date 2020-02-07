Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий право судам привлекать родителя, который после развода живет отдельно от ребенка, к оплате расходов на пригодное для ребенка жилье. Документ размещен на портале правовой информации.

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Этот закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации в январе. Он вносит поправки в Семейный кодекс, добавляя в список исключительных обстоятельств, при которых каждый из родителей может быть привлечен судом к участию в несении дополнительных (помимо алиментов) расходов, вызванных этими обстоятельствами, пункт об отсутствии у ребенка пригодного постоянного жилья. В действующем законодательстве в числе таких обстоятельств определены болезнь или увечье несовершеннолетнего или нетрудоспособного совершеннолетнего, необходимость оплаты постороннего ухода за ним и «другие обстоятельства».

Решать жилищный вопрос одного из разведенных родителей привлекут в том случае, если ребенок лишен пригодного для постоянного проживания жилого помещения. На практике это будет означать, что, если, например, ребенок проживает с матерью в «разваливающемся общежитии» и государство не предоставляет им другого жилья, то ушедшего из семьи отца могут заставить по суду оплачивать половину расходов за съемную квартиру (комнату) или ипотеку.

Некоторые семьи распадаются, такое не редкость. В идеале ребенок при этом не должен лишаться ни любви обоих родителей, ни их заботы о материальном благополучии. На практике же нередко все хлопоты по обеспечению достойной жизни несовершеннолетнего ложатся больше на плечи одного родителя или только на одного, потому что иные вторые половины предпочитают забыть о существовании бывшего спутника жизни и своего отпрыска тоже. И закон, возможно, отрезвит здесь обоих родителей в разводе. С финалом семьи заботы о ребенке никуда не исчезнут.

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По инф. rosbalt.ru

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