ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
По инф. rosbalt.ru   
07 Февраля 2020 г.
Изменить размер шрифта

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий право судам привлекать родителя, который после развода живет отдельно от ребенка, к оплате расходов на пригодное для ребенка жилье. Документ размещен на портале правовой информации.

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

Этот закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации в январе. Он вносит поправки в Семейный кодекс, добавляя в список исключительных обстоятельств, при которых каждый из родителей может быть привлечен судом к участию в несении дополнительных (помимо алиментов) расходов, вызванных этими обстоятельствами, пункт об отсутствии у ребенка пригодного постоянного жилья. В действующем законодательстве в числе таких обстоятельств определены болезнь или увечье несовершеннолетнего или нетрудоспособного совершеннолетнего, необходимость оплаты постороннего ухода за ним и «другие обстоятельства».

Решать жилищный вопрос одного из разведенных родителей привлекут в том случае, если ребенок лишен пригодного для постоянного проживания жилого помещения. На практике это будет означать, что, если, например, ребенок проживает с матерью в «разваливающемся общежитии» и государство не предоставляет им другого жилья, то ушедшего из семьи отца могут заставить по суду оплачивать половину расходов за съемную квартиру (комнату) или ипотеку.

Некоторые семьи распадаются, такое не редкость. В идеале ребенок при этом не должен лишаться ни любви обоих родителей, ни их заботы о материальном благополучии. На практике же нередко все хлопоты по обеспечению достойной жизни несовершеннолетнего ложатся больше на плечи одного родителя или только на одного, потому что иные вторые половины предпочитают забыть о существовании бывшего спутника жизни и своего отпрыска тоже. И закон, возможно, отрезвит здесь обоих родителей в разводе. С финалом семьи заботы о ребенке никуда не исчезнут.

На нашем сайте есть еще публикации на "семейные темы", несколько из них можно прочитать ниже:

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 