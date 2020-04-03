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Путин подписал закон о налоге на проценты по вкладам свыше миллиона рублей
По инф. rosbalt.ru   
03 Апреля 2020 г.
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о взимании налога с процентов по вкладам от 1 млн рублей. Документ размещен на портале правовой информации.

Путин подписал закон о налоге на проценты по вкладам свыше миллиона рублей

Ранее документ был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. Согласно закону, налог составит 13% и будет взиматься с процентов, полученных по вкладам, которые хранятся в российских банках.

В отношении доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории РФ, налоговая база определяется налоговым органом как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных налогоплательщиком в течение налогового периода по всем вкладам (остаткам на счетах) в указанных банках, над суммой процентов, рассчитанной как произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ, действующей на первое число налогового периода, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей», — говорится в документе.

При этом при определении налоговой базы не будут учитываться доходы в виде процентов, полученных по вкладам, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает одного процента годовых, а также по счетам эскроу.

«Данным законопроектом предлагается установить начисление налога в тех случаях, когда начисляемый процент по вкладам превышает 1%. Если по вкладу начисляется менее 1%, то в данном случае он сюда не попадает. Это очень важно для зарплатных счетов, для всех остальных», — пояснял глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

А вот другие свежие заголовки о новшествах в налоговом законодательстве (нравятся они или не нравятся... прим.МГ.)

По инф. rosbalt.ru

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