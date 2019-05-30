Путин поддерживает выплату пенсий на основании трудового стажа в странах ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу засчитывать гражданам при расчете пенсий стаж работы на территории ЕАЭС. Об этом он заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

По словам Путина, пенсионерам стран ЕАЭС такой расчет пенсий будет удобен. Российский лидер отметил, что соглашение о пенсиях уже подготовлено Евразийской комиссией. «Для простого человека, который всю жизнь работал, это очень важно», — прокомментировал Путин инициативу. Он добавил, что после принятия этого соглашения будет не важно, в какой стране ЕАЭС человек работал, нужны будут только документы, подтверждающие трудовой стаж.

В ЕАЭС входят, кроме Российской Федерации, Беларусь, Армения, Казахстан и Киргизия.

Понятно, что предложенная президентом России схема будет встречена "на ура" теми людьми, чей трудовой стаж оказался "разбросан" по республикам бывшего СССР. И, вполне вероятно, что некоторые жители Киргизии, например, захотят получать относительно высокую российскую пенсию - для чего, вероятно, придется "сменить прописку". Правда, непонятно пока, за счет чего будет производиться наполнение их лицевых счетов в Пенсионной Фонде РФ. Но, наверное, финансисты как-нибудь выкрутятся - тем более, что ПФР и так является придатком госбюджета - а никаким не инвестиционным инструментом, где реально накапливались бы пенсионные отчисления человека за трудовую жизнь.

Путин также отметил, что вопросы, связанные с укреплением совместных финансовых институтов ЕАЭС, требуют «особого внимания», тем более в периоды нестабильности на глобальных рынках. Он привел цифру: Евразийский банк развития финансирует более 80-ти проектов, а совокупный объем вложений уже достиг $7,7 млрд.

По инф. rosbalt.ru

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