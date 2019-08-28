Путин обеспокоен: доходы россиян плохо растут! Спасибо, но а что дальше-то?

Президент РФ Владимир Путин выразил беспокойство по поводу медленного роста доходов населения России. Об этом он заявил в ходе совещания по экономическим вопросам. То есть глава государства согласился с тем, что бедность в России только углубляется. Доходы (в том числе и наши пенсии) - не поспевают за инфляцией. Как говорит молодежь — "о'кей, вы это признали". Но что дальше-то? Как собирается перестраивать экономику страны глава государства, чьей воле послушны министры, депутаты, генералы и прочие "бояре"?
Путин отметил, что в настоящее время «инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру, и сейчас она примерно 4,5 процента в годовом выражении». И это, по словам главы государства, «положительный фактор», следует из стенограммы на сайте Кремля.
Однако, указал Путин, «даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно», а «такое положение дел не может не вызывать беспокойство».
Напомним, что, по оценкам Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в России составила в июле 45,9 тыс. рублей, увеличившись на 8,2% в годовом сопоставлении, а с начала текущего года по июль — на 7,2%.
Впрочем, реальные зарплаты (с корректировкой на инфляцию) в стране показали более скромный рост в июле — на 3,5% в годовом выражении после роста на 2,9% в июне (по пересмотренной с плюс 2,3% оценке).
К тому же в сравнении с предыдущим месяцем начисленная зарплата сократилась в июле на 7%, а реальная — на 7,2%.
Между тем, по подсчетам ведомства, реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом обязательных платежей и с корректировкой на инфляцию) населения России по итогам I полугодия 2019 года сократились на 1,3% в годовом сопоставлении. В то же время по итогам II квартала текущего года показатель снизился лишь на 0,2% после падения на 2,5% в январе—марте (данные за I квартал были скорректированы в сторону ухудшения — с 2,3%).
Таким образом, реальные денежные доходы населения страны продолжают падать: на протяжении 2014—2017 годов они беспрерывно сокращались, в 2018 году они показали околонулевой рост — на 0,1%.
Тем временем чуть более четверти российских многодетных семей (27,7%) могут свободно позволить себе покупку еды, но при этом испытывают сложности с приобретением одежды и оплатой ЖКХ. При этом 2% семей жалуются, что им не хватает даже на еду, подчеркивается в исследовании Росстата.
Эксперты ведомства выяснили, что 52,6% многодетных семей могут свободно купить и еду, и одежду, но их финансовые возможности не позволяют приобретать товаров длительного пользования.
В то же время количество многодетных семей в России, которым хватает денег на все, кроме покупки квартиры, дачи и автомобиля, достигает 16,6%.
Всего лишь 0,7% многодетных семей в стране утверждают, что могут позволить себе все, что считают нужным.
Добавим, что по данным на 1 июля 2019 года 9,09 млн человек, то есть 15,7% от всех должников банков, имели кредитную нагрузку выше 50% дохода, следует из расчетов Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Ранее ВЦИОМ обнародовал результаты опроса, согласно которым доля россиян, которые смогут выплатить кредит «только с большим трудом», за два года увеличилась более чем в 1,5 раза — до 34% от общего числа респондентов с кредитами по сравнению с 22% в 2017 году. При этом число тех, кто легко сможет выплатить кредит, сократилось с 28% в 2017 году до 19% в 2019 году.
Еще тревожные заголовки на нашем сайте на сей счет:
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Адмирал Александр Васильевич Колчак в истории Белого движения - пожалуй, самая яркая и трагическая фигура. Бесстрашный полярный исследователь, ученый-океанограф, блестящий морской офицер, ставший в 1916 году,...
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Многие наши соотечественники с нетерпением ждут выхода на пенсию. Считаясь с технической стороны закономерном платой за отданные стране годы и регулярно отчисляемые налоги, социальная пенсия назначается не вс...
В течение 2019 года продолжаются выплата компенсаций по советским вкладам, которые были открыты до 20.06.1991 года. Компенсации невелики, но все же они существуют. Кто и на что может претендовать, расскажем в...
Сезон отпусков для старшего поколения обычно начинается в конце августе и продолжается до середины октября. Несмотря на то, что поток отдыхающих в это время невелик, случаи потери или порчи багажа при авиапер...
С 4 августа 2019 года во всех регионах России появится новая строчка в коммунальных платежах – страхование от ЧС. Несмотря на то, что страхование носит исключительно добровольный характер, многие не знают, за...
Для повышения активности граждан России в приобретении полисов страхования от чрезвычайных ситуаций на свои дома и квартиры, Минфин предложил дополнительную мотивацию. В проекте доклада содержится более подро...
Ни для кого не секрет, что некоторые категории граждан, и пенсионеры в том числе, при наличии группы инвалидности или определённых заболеваний могут рассчитывать на ежемесячное получение лекарственных препара...
С начала года Пенсионный фонд назначил 509 тыс. пенсий по обязательному пенсионному страхованию и государственному пенсионному обеспечению. Большинство назначений, согласно данным территориальных органов ПФР,...
Госдума приняла во втором чтении законопроект, продлевающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года. Напомним, что радостная (вроде бы, теоретически) тема - вызывает у владельцев загородной недвижимости сложны...
Продолжая тему полагающихся пенсионерам льгот, о которых вам не расскажут представители социальных органов и прочих государственных организаций, мы освятим животрепещущий момент – медицинских привилегий. Они ...
За шесть месяцев 2019 года Пенсионный фонд России подтвердил право 724 тыс. граждан предпенсионного возраста на различные меры социальной поддержки и льготы, положенные по новому законодательству. Соответству...
Госдума приняла в третьем чтении закон о сокращении минимального срока владения недвижимостью при ее продаже для получения налоговой льготы. (Это не означает, что закон уже начал работать. Но, вероятно, вскор...
Многие люди, достигшие пенсионного возраста, испытывают материальные трудности. При этом они не знают, что помимо пенсии и льгот, представляемых на оплату жилищно – коммунальных услуг, они могут рассчитывать ...
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.