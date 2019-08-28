Путин обеспокоен: доходы россиян плохо растут! Спасибо, но а что дальше-то?

Президент РФ Владимир Путин выразил беспокойство по поводу медленного роста доходов населения России. Об этом он заявил в ходе совещания по экономическим вопросам. То есть глава государства согласился с тем, что бедность в России только углубляется. Доходы (в том числе и наши пенсии) - не поспевают за инфляцией. Как говорит молодежь — "о'кей, вы это признали". Но что дальше-то? Как собирается перестраивать экономику страны глава государства, чьей воле послушны министры, депутаты, генералы и прочие "бояре"?

Путин отметил, что в настоящее время «инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру, и сейчас она примерно 4,5 процента в годовом выражении». И это, по словам главы государства, «положительный фактор», следует из стенограммы на сайте Кремля.

Однако, указал Путин, «даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно», а «такое положение дел не может не вызывать беспокойство».

Напомним, что, по оценкам Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в России составила в июле 45,9 тыс. рублей, увеличившись на 8,2% в годовом сопоставлении, а с начала текущего года по июль — на 7,2%.

Впрочем, реальные зарплаты (с корректировкой на инфляцию) в стране показали более скромный рост в июле — на 3,5% в годовом выражении после роста на 2,9% в июне (по пересмотренной с плюс 2,3% оценке).

К тому же в сравнении с предыдущим месяцем начисленная зарплата сократилась в июле на 7%, а реальная — на 7,2%.

Между тем, по подсчетам ведомства, реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом обязательных платежей и с корректировкой на инфляцию) населения России по итогам I полугодия 2019 года сократились на 1,3% в годовом сопоставлении. В то же время по итогам II квартала текущего года показатель снизился лишь на 0,2% после падения на 2,5% в январе—марте (данные за I квартал были скорректированы в сторону ухудшения — с 2,3%).

Таким образом, реальные денежные доходы населения страны продолжают падать: на протяжении 2014—2017 годов они беспрерывно сокращались, в 2018 году они показали околонулевой рост — на 0,1%.

Тем временем чуть более четверти российских многодетных семей (27,7%) могут свободно позволить себе покупку еды, но при этом испытывают сложности с приобретением одежды и оплатой ЖКХ. При этом 2% семей жалуются, что им не хватает даже на еду, подчеркивается в исследовании Росстата.

Эксперты ведомства выяснили, что 52,6% многодетных семей могут свободно купить и еду, и одежду, но их финансовые возможности не позволяют приобретать товаров длительного пользования.

В то же время количество многодетных семей в России, которым хватает денег на все, кроме покупки квартиры, дачи и автомобиля, достигает 16,6%.

Всего лишь 0,7% многодетных семей в стране утверждают, что могут позволить себе все, что считают нужным.

Добавим, что по данным на 1 июля 2019 года 9,09 млн человек, то есть 15,7% от всех должников банков, имели кредитную нагрузку выше 50% дохода, следует из расчетов Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Ранее ВЦИОМ обнародовал результаты опроса, согласно которым доля россиян, которые смогут выплатить кредит «только с большим трудом», за два года увеличилась более чем в 1,5 раза — до 34% от общего числа респондентов с кредитами по сравнению с 22% в 2017 году. При этом число тех, кто легко сможет выплатить кредит, сократилось с 28% в 2017 году до 19% в 2019 году.

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