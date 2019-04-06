Путин обещает, что государство поможет сохранить память о войне

В РФ будет создана госпрограмма по увековечению памяти павших при защите Отечества и жертв нацизма. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на торжественном открытии всероссийской акции «Вахта памяти».

По словам Путина, передает «Интерфакс», разработка госпрограммы начнется уже в ближайшее время. Целью программы будет урегулирование всех правовых аспектов поискового движения, в том числе и содействие поисковикам со стороны органов власти всех уровней. Программа также призвана решить все вопросы по достойному увековечиванию памяти героев Великой Отечественной войны и жертв нацизма. Президент также заверил, что обязательно будет продолжена организационная и грантовая помощь поисковикам, поскольку их работа достойна всяческой поддержки.

Он добавил, что основа движения вперед — это преемственность истории, и нужно сделать все, чтобы подрастающее поколение гордилось, что они наследники победителей и знали героев как своей страны, так и своей семьи.

По инф. rosbalt.ru

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