Путин недоволен, что санитарок «переводят в уборщицы». А уж санитарки-то как недовольны!

«На чем экономим-то?», — так прокомментировал президент РФ Владимир Путин ситуацию с зарплатами среднего медперсонала. Речь идет о переводе санитарок в уборщицы, при том, что зарплата у санитарок и так очень небольшая.

Как сообщает ТАСС, на расширенном заседании президиума Госсовета Путин подчеркнул, что некоторые случаи попыток сэкономить деньги на зарплатах медперсонала вызывают недоумение. «Санитарок мы приравняли по темпам роста заработной платы к среднему персоналу, но начали их переводить в уборщицы. Ну зачем?», — спросил Путин, указав, что зарплата у санитарок и без того «не такая уж большая». По словам Путина, никакой «экономии» тут нет и быть не может.

Президент добавил, что для финансирования модернизации первичного звена здравоохранения с 2020 года на период в три года предусмотрено 150 млрд рублей дополнительных средств (по 50 млрд рублей в год). Однако, указал он, после экспертизы региональных программ модернизации здравоохранения объем финансирований может быть скорректирован.

Напомним, ситуация с финансированием и организацией здравоохранения (особенно в глубинке!) вызывает не просто недоумение, а тревогу. И как-то странно, что глава государства, "взвалившего на себя бремя" отечественной социалки, вдруг обнаруживает маразм ситуации. Возможно, для него будут являться сюрпризом и такие вот факты:

По инф. rosbalt.ru

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