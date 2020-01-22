Путин назначил новых министров в правительстве

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении глав федеральных ведомств. Свои прежние посты сохранили 12 министров. Больше всего таких — среди министров силового блока. Вице-премьеров в новом кабинете стало на одного меньше — теперь их 9 вместо 10. Первым вице-премьером стал Андрей Белоусов.

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Так, главой Минюста назначен бывший вице-премьер РФ Константин Чуйченко, министром культуры назначена глава департамента кинематографии Ольга Любимова, министром экономического развития назначен экс-глава Пермского края Максим Решетников, Валерий Фальков — бывший ректор ТюмГУ — назначен министром науки и высшего образования, Сергей Кравцов — бывший глава Рособрнадзора — стал министром просвещения РФ, министром здравоохранения стал бывший руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко.

Главой Минсоцразвития стал экс-замминистра финансов Олег Котяков.

Руководителем Минспорта стал бывший ректор Российского госуниверситета физической культуры спорта молодёжи и туризма Олег Матцин.

Главой Минкомсвязи РФ назначен вице-президент «Ростелекома» по цифровым платформам Максут Шадаев.

При этом свои посты сохранили все министры силового блока кабмина, за исключением Минюста. Так, Сергей Шойгу остался главой Минобороны РФ, Евгений Зиничев — главой МЧС, Владимир Колокольцев — главой МВД России.

Как следует из документа, Антон Силуанов сохранил пост министра финансов, Денис Мантуров остался главой Минпромторга РФ, Сергей Лавров — министром иностранных дел РФ.

Евгений Дитрих снова назначен министром транспорта. Дмитрий Кобылкин сохранил кресло министра природных ресурсов и экологии, а Александр Новак — министра энергетики. Дмитрий Патрушев продолжит выполнять обязанности министра сельского хозяйства РФ.

Также сохранили свои должности глава Минвостокразвития Александр Козлов, министр ЖКХ Владимир Якушев.

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