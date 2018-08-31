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Путин может приехать на прощание с Кобзоном
По инф. rosbalt.ru   
31 Августа 2018 г.
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Президент РФ Владимир Путин может приехать на похороны народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Я не могу этого исключать, но мне точно неизвестно пока о решении президента», — уточнил он в ответ на вопрос, есть ли в планах президента приехать на похороны Кобзона 2 сентября.

Иосиф Кобзон ушел из жизни 30 августа в возрасте 80 лет. В 2005 году у него обнаружили рак, и певец долгое время боролся с болезнью. Артиста похоронят на Востряковском кладбище Москвы 2 сентября. Церемония прощания с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном состоится 2 сентября в концертном зале им. Чайковского.

По инф. rosbalt.ru

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