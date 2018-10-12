Путин и 23 млрд долгов ЖКХ: «Мы же людей не можем оставить без тепла»

Проблемы ЖКХ, связанные с задолженностью, надо решать оперативно, чтобы люди не остались без отопления в осенне-зимний период. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Вот эти 23 миллиарда — деньги не маленькие. Но, мы с вами понимаем, что, сколько бы это ни стоило, мы же людей не можем оставить без тепла. Поэтому оперативно нужно решить вопрос, как обстоят дела с этими деньгами», — заявил Путин на совещании с правительством.

Со своей стороны, министр ЖКХ Владимир Якушев проинформировал главу государства, что предварительно сумма выпадающих доходов в бюджетах регионов в связи с задолженностью в сфере ЖКХ составляет приблизительно 23 миллиарда рублей. По его словам «успешное прохождение осенне-зимнего периода зависит от бесперебойной и качественной работы ресурсоснабжающих организаций».

Министр уточнил, что на сегодняшний день их задолженность в сфере ЖКХ составляет 186,2 миллиарда рублей.

«Наибольшая задолженность у нас в Центральном федеральном округе — 57 миллиардов 540 миллионов рублей. Нужно сказать, что в Уральском федеральном округе добавилась задолженность, она составила 13 миллиардов 220 миллионов рублей, причем прирост задолженности составил 19%», - заявил Якушев.

По инф. rosbalt.ru

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