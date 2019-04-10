Пугачева и Галкин поделились воспоминаниями о первой встрече

Алла Пугачева и её муж Максим Галкин в недавнем интервью рассказали о своём знакомстве. По словам нынешних супругов, 18 лет назад их познакомил сам Филипп Киркоров.

Знакомство состоялось в Витебске, куда и Галкин, и Пугачева приехали из-за музыкального конкурса «Славянский базар». По словам Максима, это не стало любовью с первого взгляда. Сначала его просто заинтересовала известная певица, стало любопытно с ней познакомиться.



Восприятие Примадонны несколько отличается. «Мы спустились в фойе гостиницы, где я и увидела этого симпатичного очкарика. Я почувствовала взгляд, злобно как-то повернулась, и увидела эти глаза. Человек смотрел на меня проникающим в самое сердце взглядом и так и не отвел глаз. Какая-то искра пробежала», - призналась она.

По инф. «Аргументы недели»

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