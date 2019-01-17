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Психологическая драма "не в кино": убил мать и покончил с собой
По инф. rosbalt.ru   
17 Января 2019 г.
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В квартире жилого дома на юго-востоке Москвы нашли два трупа. На месте трагедии уже работают следователи, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

В квартире жилого дома на юго-востоке Москвы нашли два трупа

Инцидент произошел в минувшую среду, 16 января, в квартире жилого дома, расположенного на улице Трофимова. Мужчина поссорился с матерью и напал на нее с ножом. На теле женщины насчитали порядка девяти ножевых ранений, которые стали для нее смертельными.

По версии следователей, после жестокого убийства матери мужчина покончил с собой.

По инф. rosbalt.ru

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