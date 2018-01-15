Прямым рублем

Закон о прямых договорах с поставщиками ресурсов должен быть готов к 1 февраля. Такое поручение премьер-министр Дмитрий Медведев дал минстрою, минэнерго и минэкономразвития, пишет "Российская газета".
Обнаружив в квитанции завышение суммы, жилец может направить в УК заявление о выплате штрафа
В 2017 году документ успел пройти первое чтение. Его рассмотрение депутаты Госдумы готовы были начать сразу после выхода с каникул, однако авторы законопроекта попросили отсрочку для доработки, сообщила председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Она отметила, что законопроект уже претерпел изменения. В первоначальной версии ресурсоснабжающая организация могла отказать собственникам жилья в переходе на прямые договоры. Теперь же перечень оснований для отказа установит правительство, что сократит число необоснованных отказов.
Отрезать управляющие компании (УК) от коммунального денежного потока предложил в середине декабря президент Владимир Путин. По его словам, проблема в том, что УК собирают деньги за коммунальные ресурсы, но не всегда вовремя и полностью расплачиваются с поставщиками.
Новая система позволит перечислять плату за ресурсы напрямую поставщику. Инициировать переход на новый механизм может поставщик или потребитель. В документ при доработке были также внесены поправки, ужесточающие ответственность УК за выставление двойных квитанций при переходе потребителей на прямую оплату ресурсов.
Внимательные потребители и сегодня могут получить от УК половину излишне начисленной суммы
Если дом перешел на прямые договоры с ресурсоснабжающей организацией, то УК может начислить платежи за ресурсы только в составе общедомовых нужд, прокомментировал эксперт Высшей школы госуправления Центра передовых технологий РАНХиГС Игорь Кокин. Он отметил, что если УК начисляет платежи за те же ресурсы, за которые потребители рассчитываются напрямую с поставщиками, то налицо факт мошенничества.
Хорошую собираемость платежей сейчас демонстрируют ресурсоснабжающие организации, которые уже используют прямые расчеты с потребителями. Это электроснабжающие компании по всей стране и газоснабжающие организации в ряде регионов. Это говорит о том, что и по другим платежам можно добиться хороших результатов, переведя их на новую систему оплаты.
Хованская сообщила, что в ближайшее время предельный индекс появится не только у коммунальных услуг, но и у жилищных. По поручению президента правительство должно принять меры, сдерживающие необоснованный рост платы за содержание жилого помещения, за содержание и текущий ремонт общего имущества и ресурсы, потребляемые при его использовании. Эти меры должны быть разработаны до 31 марта.
С 2018 года собственники уже могут отстаивать свои права при завышении платежей с помощью новой нормы. Для этого потребитель, обнаружив в квитанции завышенные суммы, должен направить в адрес УК письменное заявление о выплате штрафа. Если факт завышения подтвердится, УК обязана выплатить внимательному потребителю половину от сверх начисленной суммы в течение двух месяцев. Избежать этого компания может, устранив нарушение до обращения потребителя или же доказав, что неправильная сумма появилась в платежке по вине владельца жилья.
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