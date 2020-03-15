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Пройдошистый московский таксист украл чемодан с одеждой на 100 тыс
По инф. rosbalt.ru   
15 Марта 2020 г.
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В Москве задержали водителя такси, который украл у пассажирки аэропорта «Внуково» чемодан с одеждой на 100 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Полицейские в Москве задержали таксиста, укравшего чемодан с одеждой на 100 тысяч рублей

«Стражи порядка установили номер автомобиля, водитель которого присвоил имущество заявительницы», — рассказали в полиции.

Мужчину задержали. Он сознался в краже. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ).

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По инф. rosbalt.ru

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