Проявления «дедовщины»: теперь и в детском саду?!

Руководство детского сада Ярославля назвало «очень хорошей» воспитательницу, в группе которой девочку избила толпа детей. Сейчас в отношении женщины ведется служебная проверка, сообщает 76.ru. Портал "Мои года" писал об этом возмутительном случае.

Напомним, что накануне в Интернете появилось видео — толпа детей избивает девочку на площадке детского сада Ярославля. Воспитателя рядом нет. Очевидец утверждает, что она наблюдала за дракой и подошла к пострадавшей, лишь заметив, что происходящее снимают.

В департаменте образования Ярославля сообщили, что проверять будут действия не только воспитателя, но и руководства детского сада. На время служебной проверки воспитателя отстранили от работы. Избитую девочку отправят к психологу.

К руководителю детского сада Татьяне Рекрут выстраиваются очереди из родителей. Заведующая считает, что в ситуации нельзя разбираться сгоряча. «Воспитательница очень хорошая, отзывы родителей были положительными, — рассказала Рекрут. — Но мы это так не оставим. Будем разбираться внутри коллектива».

Стало известно, что следственный комитет возбудил уголовное дело после избиения в детском саду Ярославля девочки. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя СУ СКР по Ярославской области Кристину Гузовскую.

Дело возбуждено в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). В данный момент проводятся следственные действия.

Наверное, каждый, видя гуляющих в детском саду ребятишек, наблюдал картину, как они заняты своими делами, а воспитатели... своими. Может быть не везде, но в основном. Сотрудницы мило шебечут друг с другом, общаются, пока ребятня организует свой досуг так, как сама понимает. Хотя, наверное, это дело не малышей-детсадовцев, а именно воспитателей. И если бы дети были у сотрудника на виду, зачатки конфликта среди ребят группы, где избили девочку, точно можно было бы увидеть.

В наших садиках есть пока и много других проблем. Некоторые публикации по теме можно прочитать здесь:

По инф. rosbalt.ru

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