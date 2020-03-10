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Протоиерей Смирнов из-за проблем с демографией призвал пересмотреть отношение к мигрантам

По инф. rosbalt.ru   
10 Марта 2020 г.
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Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи и настоятель московского храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской протоиерей Димитрий Смирнов посоветовал пересмотреть отношение к мигрантам.

Протоиерей Смирнов призвал любить мигрантов: скоро они будут нас нанимать на работу

Его совет обращен к тем, кто недолюбливает приезжих.

Смирнов рассказал, что к нему на исповедь пришел прихожанин, который покаялся в своей нелюбви к мигрантам. На что священник, отмечая, что, вероятно, приезжие в будущем составят большинство населения страны, ответил, что «нехорошо и нетолерантно наше будущее, так сказать не любить»: скоро «они нас будут нанимать на работу — чистить листья и снег, а также — вызывать такси с тем самым — кающимся — мужчиной за рулем.

Отмечается, что в такой саркастической форме священнослужитель хотел обратить внимание на ситуацию в современной России — с ее низкой рождаемостью и легализованными абортами.

  • Между тем в РПЦ, признавая, что формулировки, которые использует священнослужитель, зачастую являются спорными, подчеркнули, что в ряде случаев его слова вырываются из контекста, неверно трактуются и используются СМИ для откровенного «хайпа».
Напомним, демографические проблемы в России - общеизвестны, из года в год идет сокращение населения: молодежь не готова обзаводиться большими семьями. Президент Путин в своем последнем Послании парламенту обратил на это много внимания, анонсированы неплохие меры поддержки для материнства и детства - но большинство экспертов (не путать с пропагандистами!) предлагают не возлагать на эти полезные меры громких надежд.  Дело в том, что мало ведь выдать деньги "по факту рождения человека". Важно, чтобы семья - была уверена, что экономическая ситуация позволит иметь хорошо оплачиваемую работу и поднять на ноги нового малыша... и второго, и третьего тоже. А с экономикой в России пока не очень-то ладно. А представитель РПЦ как раз к этому, вероятно, и хотел внимание привлечь...

По инф. rosbalt.ru

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