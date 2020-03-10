Протоиерей Смирнов из-за проблем с демографией призвал пересмотреть отношение к мигрантам

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи и настоятель московского храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской протоиерей Димитрий Смирнов посоветовал пересмотреть отношение к мигрантам.

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Его совет обращен к тем, кто недолюбливает приезжих.

Смирнов рассказал, что к нему на исповедь пришел прихожанин, который покаялся в своей нелюбви к мигрантам. На что священник, отмечая, что, вероятно, приезжие в будущем составят большинство населения страны, ответил, что «нехорошо и нетолерантно наше будущее, так сказать не любить»: скоро «они нас будут нанимать на работу — чистить листья и снег, а также — вызывать такси с тем самым — кающимся — мужчиной за рулем.

Отмечается, что в такой саркастической форме священнослужитель хотел обратить внимание на ситуацию в современной России — с ее низкой рождаемостью и легализованными абортами.

Отметим, что протоиерей Дмитрий Смирнов нередко допускает достаточно неоднозначные высказывания. Так, недавно он назвал женщин, именующих себя «гражданскими женами», «бесплатными проститутками», а чуть позже заявил о том, что девочкам не нужно давать образование.

Между тем в РПЦ, признавая, что формулировки, которые использует священнослужитель, зачастую являются спорными, подчеркнули, что в ряде случаев его слова вырываются из контекста, неверно трактуются и используются СМИ для откровенного «хайпа».

По инф. rosbalt.ru

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