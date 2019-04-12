«Простую и душевную» училку уволили: дралась линейкой!

В городе Новомосковске Тульской области школьная учительница геометрии била и оскорбляла ученика, не сумевшего ответить на вопрос у доски. Действия преподавателя были засняты кем-то из детей, видео появилось на YouTube.

Ролик опубликован под заголовком «Палка и оскорбления — залог успеха». Нанося школьнику удары по спине линейкой, предназначенной для черчения мелом на доске, учительница называла подростка «гаденышем» и возмущенно, повышая голос, спрашивала: «Или тебе вообще все равно?!»

РИА Новости сообщило, что, по словам учеников, преподаватель геометрии допускала подобное поведение регулярно. По данным агентства, региональное Следственное управление СК РФ и местная прокуратура начали проверки в отношении женщины.

В министерстве образования Тульской области уточнили, что инцидент произошел в новомосковской школе №8. «Такие действия учителя совершенно недопустимы. С 12.04.2019 с этим педагогом будут прекращены трудовые отношения», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

На странице школы №8 «ВКонтакте» некоторые учащиеся и бывшие выпускники выступили в защиту увольняемой учительницы. Признав ее излишнюю эмоциональность, они подчеркнули, что женщина всегда была «простым и душевным, небезразличным» человеком.

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Напомним, что в последнее время общество переживает как минимум несколько школьных скандалов, ставших достоянием гласности. Вот лишь некоторые из них:

Все эти истории - о том, что многие школы в России перестали быть "зоной безопасности", туда проникли все болезни нашего общества: жестокость и равнодушие, эмоциональная глухота, социальное расслоение в самом хамском понимании... Поэтому (и только поэтому) многие родители вынуждены прибегать к помощи общественного мнения, делая достоянием гласности неприятные школьные истории.

Polit.ru

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