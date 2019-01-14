"Просто пошутили": стареющие врачи приставали к коллеге-фельдшеру. И не понимают, а чего это она жалуется?

Врачи станции «скорой помощи» из Омска признались в сексуальных домогательствах к коллеге-фельдшеру. Как сообщает Om1.ru, ссылаясь на свои источники, врачи говорят, что хотели «пошутить».

Как сообщалось, 7 января 40-летняя женщина заявила в полицию о насильственных действиях сексуального характера со стороны коллег по работе. По ее словам, 1 января в комнате отдыха станции «скорой помощи» к ней приставали двое врачей 53-х и 56-ти лет.

Издание выяснило, что сначала женщина обратилась к начальству, но заведующий подстанции не отнесся к инциденту всерьез и предложил ей успокоиться, сказав, что это «глупая мужская шутка из-за усталости».

По данным омского портала, врачи не отрицают факта домогательств, но, похоже, по-прежнему считают это невинной шалостью. Говорят, что были трезвыми, одетыми и всего лишь хотели пошутить: предложили коллеге заняться групповым сексом и стали хватать ее за грудь и ягодицы.

Правоохранители ведут проверку.

По инф. rosbalt.ru

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