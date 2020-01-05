Прославленному «Умирающему лебедю» — 112 лет!

4 января 1908 года (22 декабря 1907 года по старому стилю), в Мариинском театре Петербурга был дан благотворительный концерт, где яркой звездой русского балета Анной Павловой была впервые исполнена хореографическая миниатюра «Умирающий лебедь».

Миниатюру поставил специально для великой балерины Михаил Фокин на музыку французского композитора Камиля Сен-Санса. Единое слияние тринадцатой части оркестровой сюиты «Карнавала животных» с пластичными, как-бы перетекающими линиями танца «Умирающего лебедя», стало воплощением нежности, хрупкой красоты, подчеркивая ее зыбкость и ранимость любви.

Номер не имеет сюжета, однако хореограф Михаил Фокин оставил «Общую картину танца», описав движения, вплоть до каждого поворота головы.

Трудно переоценить вклад Анны Павловой в реализацию замысла хореографа. Ее личность придала образу и масштаб, и драматизм. Однако, изменение первоначального названия на ныне общепринятое — «Умирающий лебедь» — и соответствующее переосмысление образа «птицы» произошло не только под влиянием гениальной балерины. Образ лебедя один из распространенных в русской литературе.

«Умирающий лебедь» впоследствии стал коронным номером и для Майи Плисецкой. Если бы точно было известно, сколько раз она его исполнила, это число наверняка попало бы в книгу рекордов Гиннесса. Но установить его не представлялось бы возможным — слишком часто приходилось его бисировать.

Никогда не любившая повторов, Плисецкая видоизменяла номер: выходила из разных кулис, появлялась то спиной к публике, то лицом, делала разные акценты в финальной позе. Неизменными оставались только прославившие ее на весь мир лебединые движения рук.

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По инф. pnp.ru

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