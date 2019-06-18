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Просим объясниться! Слова депутата гордумы Екатеринбурга обидели мусульман
По инф. rosbalt.ru   
18 Июня 2019 г.
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Духовное управление мусульман Свердловской области потребовало объяснений от депутата гордумы Екатеринбурга Александра Колесникова в связи с его высказыванием во время обсуждения размещения храма РПЦ в сквере у драмтеатра (мы много писали об это драматичной истории).

Просим объясниться! Слова депутата гордумы Екатеринбурга обидели мусульман

«Не будет храма — будут мечети, еще одну Швейцарию получите. Правительство будет работать лучше, освящаемое колокольным звоном», — цитировали слова Колесникова местные СМИ.

Председатель ДУМ региона Артур Мухутдинов, как передает 66.ru, направил депутату обращение, в котором говорится, что мусульмане региона «глубоко оскорблены такой провокационной, недопустимой постановкой вопроса».

«Налицо попытка представить мечеть как нечто заведомо нежелательное, негативное, при том что значительную часть населения России составляют мусульмане — автохтонные жители нашей страны. И Свердловская область не является исключением, среди ее коренных жителей мусульмане исчисляются сотнями тысяч человек. А мечеть является почитаемым культовым объектом и неотъемлемым атрибутом традиционного ислама. Возмутительно такое противопоставление друг другу православия и ислама, оно, в конечном счете, ведет к розни и вражде на почве религии. Высказывание наводит на мысль, что вы ставите под сомнение светский характер российского государства, закрепленный в Конституции нашего Отечества», — приводит издание текст обращения.

Мухутдинов не исключил, что реплика депутата могла быть неверно интерпретирована, и поэтому попросил его «публично разъяснить свою позицию».

  • И, прямо скажем, духовный лидер мусульманской общины — прав в своей претензии. Если мы не хотим сохранить межнациональный мир в России, то должны быть крайне аккуратны в словах! Особенно, если это касается людей публичных — депутатов и чиновников. А они у нас чувством такта, увы, не блещут...

По инф. rosbalt.ru

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