Прощайте, великий спортсмен! Ушёл из жизни хоккеист Юрий Борисов

На 81-м году жизни скончался один из лучших нападающих в истории хоккейного клуба «Спартак» Юрий Борисов. Об этом сообщается на сайте столичной команды.

«О дате и месте прощания с Юрием Викторовичем Борисовым мы сообщим дополнительно», — уточняется в сообщении.

Юрий Борисов — двукратный чемпион СССР (1967, 1969), трехкратный серебряный призер (1965, 1966, 1968), двукратный бронзовый призер (1963, 1964) в составе красно-белых.

Также он работал тренером и подготовил многих известных хоккеистов — Александра Селиванова, Илью Ковальчука, Игоря Князева, Михаила Иванова, Дмитрия Семина и др.

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По инф. rosbalt.ru

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