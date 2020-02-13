Прощайте, майор Вихрь! Умер советский разведчик Алексей Ботян

Изменить размер шрифта Разведчик, Герой России Алексей Ботян ушел из жизни в возрасте 103 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-бюро СВР. «К сожалению, да. Это произошло сегодня в половине второго ночи», — уточнил представитель СВР. Алексей Ботян родился в 1917 году на территории Виленской губернии Российской империи (сейчас Воложинский район Минской области Белоруссии). Он встретил войну в 1939 году, когда командовал зенитным орудием в польской армии. В 1945 году Ботян спас Краков и стал прототипом главного героя фильма «Майор Вихрь». В мае 1944 года по заданию Центра во главе группы из 28 человек Алексей Ботян совершил переход в Польшу, имея задачу организации разведки расположения и передвижения противника в районе города Кракова. Благодаря хорошему знанию польского языка и культуры местного населения, а также своим организаторским способностям, Алексей Ботян сумел организовать взаимодействие и совместные боевые операции с такими разными политическими силами, как части Армии Крайовой, Армии Людовой и крестьянскими Батальонами Хлопскими. Под его руководством была проведена операция по захвату совместно с подразделениями Армии Людовой города Илжа, в ходе которой из тюрьмы были освобождены арестованные польские патриоты, захвачено большое количество оружия и снаряжения. Группе Алексея Ботяна удалось обосноваться в районе Кракова и развернуть широкую разведывательную и диверсионную деятельность. В конце 1944 года бойцами группы был захвачен инженер-картограф Зигмунд Огарек, этнический поляк, мобилизованный в состав гитлеровской армии и служивший в тыловых подразделениях вермахта. Огарек дал ценные показания о складе взрывчатки доставленной в Ягелонский замок, которую, по одной из версий, предполагалось использовать для уничтожения исторического центра Кракова, Рожновской плотины и мостов через реку Дунаец. Алексею Ботяну удалось внедрить в за́мок под видом грузчика польского патриота, который установил мину замедленного действия. В разгар наступления Красной армии утром 18 января 1945 года мина была приведена в действие и вражеский склад взлетел на воздух. На следующий день, 19 января в Краков вошли передовые части 1-го Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза И. С. Конева. Город практически не пострадал в ходе боевых действий (было взорвано лишь несколько мостов через Вислу). Участвовал в обороне Москвы, в уничтожении коммуникаций и линий связи в тылу противника, затем в составе партизанской группы прошел с боями по территории Украины, Белоруссии, Польши и Чехословакии. По инф. rosbalt.ru In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке in memorium

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