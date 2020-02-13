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Прощайте, майор Вихрь! Умер советский разведчик Алексей Ботян
|По инф. rosbalt.ru
|13 Февраля 2020 г.
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Разведчик, Герой России Алексей Ботян ушел из жизни в возрасте 103 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-бюро СВР.
«К сожалению, да. Это произошло сегодня в половине второго ночи», — уточнил представитель СВР.
Алексей Ботян родился в 1917 году на территории Виленской губернии Российской империи (сейчас Воложинский район Минской области Белоруссии). Он встретил войну в 1939 году, когда командовал зенитным орудием в польской армии. В 1945 году Ботян спас Краков и стал прототипом главного героя фильма «Майор Вихрь».
Участвовал в обороне Москвы, в уничтожении коммуникаций и линий связи в тылу противника, затем в составе партизанской группы прошел с боями по территории Украины, Белоруссии, Польши и Чехословакии.
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