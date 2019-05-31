Прощай, Там! В Малайзии умер от старости последний миниатюрный носорог

В заповеднике Малайзии умер носорог Там – последний самец суматранского носорога, живший в стране. Теперь у малазийцев осталась одна самка этого вида по имени Иман.

Всего же суматранских носорогов в дикой природе осталось менее восьмидесяти, они живут в Индонезии и разбросаны по небольшим охраняемым территориям на Суматре.

Суматранские носороги – самые миниатюрные из всех видов носорогов, сохранившихся до наших дней. У них два рога, а весят животные в среднем около 700-800 килограммов.

Когда-то эти животные населяли практически всю Азию – от предгорий Гималаев до Таиланда, Камбоджи, Вьетнама и Индонезии, но сокращение пригодных для обитания мест, а главное – браконьерская охота поставили вид на грань полного исчезновения.

Носорогу Таму было 30 – 35 лет, для суматранского носорога это уже старость. В 2008 году его поймали на плантации масличных пальм Кретам и решили отправить жить в заповедник. В конце апреля Там стал плохо питаться, ухудшилось и общее состояние животного. Сотрудники заповедника оказывали ему посильную помощь, но всё же носорог умер.

По словом министра туризма, культуры и окружающей среды Малайзии Датук Кристины Лю смерть Тама, вероятно, вызвана старостью и множественной недостаточностью органов, прежде всего, повреждением почек и печени. Точную причину смерти назовут после вскрытия, сообщили в Департаменте дикой природы малайзийского штата Сабах.

В этом году в Индии на 89-м году жизни умерла слониха Дакшаяни. Она была старейшей в мире. А учёные, тем временем, раскрыли секрет долголетия попугаев. Они провели исследование и выяснили, что все дело в генах, которые запускают активность теломеразы. В ДНК попугаев также был выявлен механизм, регулирующий жизненный цикл клеток, который может повлиять на нечувствительность к раку.

В неволе попугаи в состоянии прожить до 90 лет, что можно сопоставить с несколькими веками человеческой жизни.

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В своё время Там попытался стать отцом, но безрезультатно. Обе самки, с которым его пытались скрестить, – Иман и Путунг – так и не принесли потомство.

Ученые говорят, что Путунг стала бесплодной, потому что в своё время попала в браконьерскую ловушку и получила травму, кроме того, у неё была на счету неудачная беременность. У Иман типичная для самок носорогов проблема – миома матки. Исследователи попытались даже сделать искусственное оплодотворение, помещая эмбрионы в суррогатных самок носорогов, но и это ни к чему не привело.

Генетический материал Тама учёные всё-таки сохранили. «Мы надеемся, что с появлением новых технологий на клеточном и молекулярном уровне он все же может внести свой вклад в выживание вида», – говорит министр туризма Малайзии.

Еще в марте 2012 года правительство Индонезии, Индонезийский фонд носорогов, Международный фонд носорогов, WWF и Международный союз охраны природы подписали соглашение о сотрудничестве, обмене информацией, биологическими материалами носорогов и животными для спаривания с целью сохранения вида. Но пока успеха достичь не удалось. В Малайзии работники служб по охране животных обвиняют индонезийские власти в нежелании активно сотрудничать с зарубежными коллегами.

Polit.ru

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