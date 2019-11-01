Прощай, енот Тыковка: не стало милой популярной Instagram-звезды

Самка енота Тыковка, которая прославилась как звезда Instagram, умерла. Об этом сообщила хозяйка животного Лора Янг.

По ее словам, смерть питомицы стала для семьи «полным шоком», от которого они за две недели, прошедшие с трагического события, так и не оправились.

«Тыковка изменила мою жизнь, когда у меня был трудный период, придавала мне целеустремленность и уверенность в себе», — написала американка. Животное всегда было рядом с Лорой, а теперь, как говорит в утешение ей муж, «оно вечно мечтает об авокадо, яйцах и глотках из хозяйского стакана с недопитым чаем».

Автор поста пообещала, что не забросит страницу Тыковки, у которой за ее пятилетнюю жизнь появилось 1,4 млн подписчиков.

В сообщении BBC News поясняется, что новорожденную енотиху бросила мать. Зверька нашли под деревом на Багамах, за отстутствием зооприюта он поселился дома у Янгов.

Животные тоже обладают харизмой, которая в итоге притягивает людей. Такой была и замечательная милая Тыковка. В целом же, стоит отметить, что с развитием интернета человек стал как бы ближе к природе. Не выходя из дома, пользователи могут знакомиться с интересными книгами и фильмами про животных, рассматривать фотографии и читать о братьях наших меньших интересные посты в соцсетях. Конечно, где-то это отдает наивностью и сентиментальностью. Но такое своеобразное времяпрепровождение не делает нас хуже. Наоборот, в чем-то мы больше начинаем ценить красоту природу, а также становимся добрее.



На портале «Мои года» публикуется много материалов о представителях животного мира, есть что почитать и прямо здесь:

По инф. rosbalt.ru

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