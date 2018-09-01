Прощание с Иосифом Кобзоном начнется раньше: ожидается большой поток поклонников артиста

Начало прощания с народным артистом СССР, депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном перенесено с 10 на 8 утра из-за большого количества желающих проститься с ним, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе нижней палаты парламента.

«В связи с большим количеством людей, желающих прийти и проститься с народным артистом СССР Иосифом Давыдовичем Кобзоном, начало прощания в воскресенье, 2 сентября, вместо ранее запланированных 10:00 перенесено на 08:00», — указано в сообщении.

Как уточняется, прощание пройдет в Москве, в Концертном зале им. П. И. Чайковского, гражданская панихида начнется в 12:00.

Напомним, что народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался накануне на 81-м году жизни. Он будет похоронен на Востряковском кладбище в Москве 2 сентября рядом с матерью.

Записи выступлений Иосифа Кобзона — в фонотеке портала "Мои года".

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