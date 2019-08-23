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Прощание с Александрой Назаровой пройдет в театре имени Ермоловой 24 августа
По инф. rosbalt.ru   
23 Августа 2019 г.
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Прощание и похороны актрисы театра и кино Александры Назаровой состоятся в Москве 24 августа.

Прощание с Александрой Назаровой пройдет в театре имени Ермоловой 24 августа


Церемония прощания пройдет на новой сцене Московского драматического театра им. М.Ермоловой, где более полувека служила артистка. В настоящее время решается вопрос с местом похорон, сообщила агентству «Москва» заместитель худрука театра Галина Боголюбова.

По инф. rosbalt.ru

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