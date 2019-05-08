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Прорыв батареи чуть не привел к гибели запертого в квартире малыша
По инф. rosbalt.ru   
08 Мая 2019 г.
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Как сообщили в полиции региона, во вторник в квартире на втором этаже одного из домов на Кировоградской улице прорвало батарею отопления, и комнаты быстро стало заливать сильным напором кипятка. В квартире находился семилетний мальчик: его родители были на работе, а старшая сестра в школе. Входная дверь была заперта на ключ, и чтобы спастись, ребенок залез на подоконник. Из зарешеченного окна он стал звать на помощь прохожих. Те позвонили в полицию.

Прорыв батареи чуть не привел к гибели запертого в квартире малыша

Прибывшие полицейские решили демонтировать решетки на окнах, чтобы вызволить ребенка. Сотрудники полиции привлекли к спасательной операции рабочих, чья бригада вела неподалеку ремонт дома. С помощью болгарки строители сняли решетки и передали мальчика полицейским.

Мальчик не пострадал.

По инф. rosbalt.ru

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