Пропавшего кота Алибасова оценили в 800 тысяч рублей

Из квартиры Бари Алибасова сбежал кот, рассказал сын продюсера. Как передает радиостанция «Говорит Москва», Алибасов-младший попросил врачей пока не говорить отцу о пропаже питомца. При этом Бари Каримович, снова потерявший сознание после тяжелого отравления, уже интересовался судьбой животного.

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- Когда он просил кота позавчера, он был в бреду. Сегодня он в сознании, но у него частичная амнезия. Он не помнит… Важно, чтобы мы кота нашли, когда он оклемается, — сказал сын Алибасова.

По словам родственников продюсера, кот-сфинкс по кличке Чуча испугался и убежал из дома 11 июня. За него объявлено вознаграждение в размере 800 тысяч рублей.

По инф. rosbalt.ru

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