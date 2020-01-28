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Пропавшая в Мексике Наталья Андрейченко вышла на связь
По инф. rosbalt.ru   
28 Января 2020 г.
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Народная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, которая накануне пропала в Мексике, опубликовала в Инстаграме пост и сообщила, что ездила в мексиканские джунгли в «специальное поселение» с «интересными духовными лидерами».

Пропавшая в Мексике Наталья Андрейченко вышла на связь


По словам актрисы, там она «хранила молчание» и включила свой телефон только вечером в понедельник, когда вернулась из джунглей.

Напомним, Андрейченко не выходила на связь более суток. В выяснении обстоятельств исчезновения актрисы участвовало посольство РФ в Мексике, однако ее родственники официальных запросов о пропаже не подавали.

По инф. rosbalt.ru

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