Прокуратура рвется отбирать детей у «политически буйных» граждан

Никулинский суд Москвы 2 сентября рассмотрит иск прокуратуры о лишении родительских прав супружеской пары, участвовавшей в акции оппозиции 3 августа. Мы уже писали об одной такой морально очень спорной истории... Вот и правозащитники (вполне официальные) возражают: нельзя родителей шантажировать судьбой ребенка!

Как сообщает «Интерфакс», никулинский районный прокурор просит наказать многодетных супругов Петра и Елену Хомских. По мнению правозащитной организации «Апология протеста», представляющей интересы Хомских, иск может быть связан с участием в акциях протеста.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович уже осудил действия прокуратуры, заявив, что нельзя никого шантажировать детьми.

В свою очередь, Перовский суд 28 августа решит судьбу требования прокуратуры о лишении родительских прав Ольги и Дмитрия Проказовых, которые взяли ребенка на акцию 27 июля и передали его своему родственнику Сергею Фомину. Прокуратура считает, что родители подвергли ребенка опасности, поскольку передали сына «третьему лицу».

Напомним, что в ходе несанкционированного митинга 27 июля москвичи требовали допуска на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов, которым отказали в регистрации. В Москве сейчас вообще происходят бурные и очень сложные события (находящие отклик там и сям по стране - ведь раздражение от нынешних порядков копится повсюду). Вот некоторые заголовки на сей счет:

По инф. rosbalt.ru

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