Производители предупреждают: меры госконтроля могут привести к подорожанию детского питания

Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева просят исключить из списка подлежащих маркировке товаров детское питание, соки и безалкогольные напитки.

Одно письмо Медведеву отправил исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев, другое — президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН) и Российского союза производителей соков (РСПС) Максим Новиков. Об этом сообщает РБК.

Уточняется, что расходы производителей детского питания на организацию системы маркировки окажутся на уровне 13,5 млрд рублей, сопоставимые затраты понесут и импортеры. Материальные расходы лягут и на плечи потребителей, у которых есть ребенок в возрасте до 1,5 лет. Сумма составит около 500 рублей в месяц (исходя из меню, рекомендованного ФГБУН «ФИЦ Питания и биотехнологий» для детей раннего возраста) или 3% от среднемесячного пособия по уходу.

Введение маркировки может обойтись российским производителям соков и безалкогольных напитков в 30—40 млрд рублей, сопоставимые расходы будут на обеспечение прослеживаемости в торговых точках.

Ранее СМИ стало известно, что перечень подлежащих маркировке товаров увеличится почти вдвое. Оговаривалось, что в список решено добавить еще восемь групп товаров. Это готовые продукты из мяса и рыбы, детское питание и бакалея, растительные масла, бытовая техника, бытовая химия и косметика, а также безалкогольные напитки. С 2016 года в обязательном порядке маркируются шубы и изделия из натурального меха, а с 2019 года — табак и ювелирные изделия.

Естественно, что затраты на соответствующее оборудование для маркировки и связанные с ней процессы - закладываются производителем в себестоимость. И далее - в оптовую цену товара, а в конечном счете это сказывается на цене для потребителя.

По инф. rosbalt.ru

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