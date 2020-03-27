Прогулки по крышам Петербурга перестанут быть запретными

Парламентарии Северной столицы решили легализовать высотные экскурсии. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли на пленарном заседании в Мариинском дворце. Инициативу выдвинул комитет по законодательству ЗакСобрания. (Об очаровании петербургских крыш и умопомрачительных видах с них, действительно, можно говорить часами... прим. МГ.)



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«Экскурсии по крышам очень популярны, и в 99% случаях они нелегальны. Их проводят руферы, которые вступают в сговор с управляющими компаниями, а те открывают им доступ на чердачное помещение. И за символическую плату выводят на крышу иногда по несколько десятков человек, чьи жизни подвергаются опасности, — отметил депутат Денис Четырбок. — Сейчас у нас работает одна легальная крыша на Лиговском, 65, где смотровая оборудована в соответствии со всеми правилами, согласована с собственниками, МЧС и жилищными компаниями».

Авторы инициативы предлагают выводить сферу в правовое поле и выбрать разрешительный вариант. Законопроект предлагает разработать городскую программу по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса, которые готовы вложиться в развитие легальных площадок на крышах.

Экскурсии будут разрешены, если предприниматели разработают соответствующую инфраструктуру, а собственники дадут свое согласие.

«Инициатива касается не только крыш, но и любых смотровых площадок в городе», — добавил Четырбок.

По его словам, город не будет вкладываться в оборудование таких площадок, комитет по туризму лишь выступит администратором при разработке программы по содействию бизнесу, который готов инвестировать.

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По инф. rosbalt.ru

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