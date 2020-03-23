Программа «Давай поженимся!» ушла на карантин

По словам ведущей Розы Сябитовой, программа всё равно будет выходить в эфир, потому что выпусков снято с достаточным запасом. Следующая съёмка пройдёт после 15 апреля.

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– У нас есть интересные программы, которые пойдут в повтор, если вдруг сдвинутся съемки, – рассказала Сябитова.

При этом она подчеркнула, что без зрителей телешоу сниматься не будет, поскольку зрители – важная часть формата.

Она также рассказала, что все телеведущие «Давай поженимся!» отпущены по домам. Сама Сябитова решила переждать эпидемию коронавируса в своем подмосковном доме, а за продуктами она ездит в соседний город Ногинск.

По инф. argumenti.ru

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