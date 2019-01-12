Прогноз: рост цен в России коснется прежде всего непродовольственных товаров и услуг

В 2019 году следует ожидать существенного роста цен на отдельные виды товаров, считает финансовый аналитик «Финам» Тимур Нигматуллин. Как заявил эксперт, основным фактором станет повышение НДС. Это мнение находится в русле других неутешительных прогнозов на наступивший год - неутешительных, прежде всего, для граждан страны, и прежде всего - наших пожилых читателей.
«Эффект от повышения базовой ставки НДС с 18% до 20% по итогам 2019 года добавит к годовой инфляции еще примерно 0,6 — 1,6%. Если бы НДС не повышали, инфляция примерно соответствовала бы долгосрочному таргету Центробанка в 4%. Но с учетом повышения базовой ставки НДС инфляция по итогам 2019 года может составить 4,6 — 5,6%. Вырастут цены на товары, у которых есть эта ставка. Среди продуктов питания, входящих в базу расчета индекса потребительских цен, товаров, включающих в себя базовую ставку НДС, всего треть. Поэтому рост общего уровня цен будет по большей части сосредоточен в сфере непродовольственных товаров. ЦБ опрашивал компании, насколько они повысят свои цены, исходя из повышения ставки НДС. Три сегмента бизнеса, три сектора экономики заявили о том, что розничные цены за счет повышения НДС увеличатся на 2 — 8%, то есть на гораздо большую величину. К этим секторам относятся как раз торговля непродовольственными товарами, строительство и транспортные услуги», — рассказал Тимур Нигматуллин.
По мнению аналитика, об «инфляционном шоке» говорить не следует. Однако будет наблюдаться «охлаждение экономики». «Хотя повышение ставки НДС приведет к тому, что отдельные товары подорожают существенно, такого инфляционного шока, как в результате девальвации 2014 года, когда инфляция в определенные месяцы достигала 15%, не будет. ЦБ будет более интенсивно таргетировать инфляцию, но это подразумевает охлаждение экономики. ЦБ будет повышать или длительное время выдерживать на высоком уровне ключевую ставку. В результате, население будет меньше потреблять, а компании будут меньше инвестировать и меньше стимулировать экономический рост», — сказал Тимур Нигматуллин.
Напомним, что за 2018 год инфляция в стране достигла 4,3% (декабрь к декабрю-2017), превысив предварительную оценку Росстата на уровне 4,2%, которая была опубликована 29 декабря.
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