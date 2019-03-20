Прогноз о череде громких отставок в регионах России находит подтверждение

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун написала заявление об уходе со своей должности. Аналогичные события произошли в Челябинске... А руководитель Совфеда Валентина Матвиенко подтверждает предположение СМИ о предстоящей волне губернаторских отставок в России.

Как утверждают РБК источники в окружении Ковтун, она составила заявление накануне. По этой информации, чиновница отправилась в Москву и уже побывала в Кремле.

Бориса Дубровского. Соответствующий Также президент РФ Владимир Путин уже принял отставку губернатора Челябинской области. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Путин назначил исполняющим обязанности руководителя региона Алексея Текслера. Ранее он занимал должность первого замминистра энергетики РФ.

Ранее Борис Дубровский проинформировал, что направил обращение президенту РФ с просьбой об отставке. Он пояснил, что это было его «личное решение».

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что отставки губернаторов завершатся к апрелю. Об этом сообщает РИА Новости. «Еще будут отставки в этом году. Думаю, что этот „звездопад“ завершится к середине апреля, кандидаты будут готовиться к выборам», — отметила Матвиенко. По ее словам, с учетом новых задач перед страной «востребованы новые управленцы с новым видением».

По инф. rosbalt.ru

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