Прогноз аналитика: курс рубля станет прежним к 2022 году

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В течение двух-трех лет курс рубля постепенно вернется на прежние позиции, считает аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении агентства обзор.
По мнению эксперта, курс российской валюты будет следовать за динамикой цен на нефть марки Brent. Стоимость же нефти в ближайшее полугодие может колебаться в районе 30 долларов за баррель, но затем постепенно вернется к 60 долларам за баррель. Это произойдет в течение двух лет.
При таком ходе событий рубль, обесценившийся сейчас до 75 рублей за доллар, затем начнет расти. Граф уточнил, что укрепление рубля начнется осенью нынешнего года. В течение следующих 12 месяцев (к осени 2021 года) курс, по его мнению, изменится до 68 рублей за доллар, а еще через год (к осени 2022 года) — вернется к 61 рублю за доллар.
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В течение двух-трех лет курс рубля постепенно вернется на прежние позиции, считает аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении агентства обзор.
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