Проглотить рыболовный крючок — полбеды, а вот вытащить его...

Врачи московской больницы имени Иноземцева пришли на помощь пенсионеру, в шейном отделе пищевода которого обнаружили рыболовный крючок.

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Как сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения, 68-летний мужчина попал в больницу с жалобами на затруднение глотания, а во рту у него находился кусок рыболовной лески.

Как оказалось, мужчина вместе с редиской проглотил рыболовный ключок, который племянник уронил на балконе в корзину с продуктами.

В ведомстве пояснили, что биопсийными щипцами врачи аккуратно извлекли крючок из тканей пищевода в его просвет и вытащили его. К настоящему моменту мужчину выписали из больницы в удовлетворительном состоянии.

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По инф. rosbalt.ru

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