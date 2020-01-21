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Проглотить рыболовный крючок — полбеды, а вот вытащить его...
По инф. rosbalt.ru   
21 Января 2020 г.
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Врачи московской больницы имени Иноземцева пришли на помощь пенсионеру, в шейном отделе пищевода которого обнаружили рыболовный крючок.

Московские медики спасли мужчину, проглотившего рыболовный крючок

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения, 68-летний мужчина попал в больницу с жалобами на затруднение глотания, а во рту у него находился кусок рыболовной лески.

Как оказалось, мужчина вместе с редиской проглотил рыболовный ключок, который племянник уронил на балконе в корзину с продуктами.

В ведомстве пояснили, что биопсийными щипцами врачи аккуратно извлекли крючок из тканей пищевода в его просвет и вытащили его. К настоящему моменту мужчину выписали из больницы в удовлетворительном состоянии.

Еще о невероятных случаях, с которыми приходится сталкиваться медикам:

По инф. rosbalt.ru

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