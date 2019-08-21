Профсоюз педагогов политизировался: «Мы — учителя, на нас смотрят наши ученики»

Независимый межрегиональный профсоюз «Учитель» призвал педагогов отказаться от работы в избирательных комиссиях. Как сообщил сопредседатель профсоюза Всеволод Луховицкий, совет «Учителя» поддержал решение московской территориальной организации профсоюза не участвовать в работе избиркомов на сентябрьских выборах.

«Мы — учителя, на нас смотрят наши ученики. Мы учим их быть гражданами. Нам стыдно поддерживать своим участием торжествующее беззаконие», — говорится в заявлении совета профсоюза.

Активисты «Учителя» призвали своих коллег — членов избирательных комиссий — подумать о том, как они будут объяснять детям свое участие в имитации выборов. Профсоюз пообещал оказать юридическую помощь тем педагогам, которые подвергнутся репрессиям за отказ от работы в избиркомах или за отказ фальсифицировать результаты выборов.

«Совет профсоюза также считает необходимым потребовать от правоохранительных органов прекращения уголовных дел в отношении участников протестов 27 июля и их немедленного освобождения», — подчеркнули в профсоюзе «Учитель».

Для понимания ситуации нашим пожилым читателем подчеркнем: речь идет о профсоюзе независимом, такие в России есть (и даже не запрещены - ведь Конституция не позволяет!), но не очень развиты. В отличие от официозного ФНПР, такие объединения работников проводят более боевитую политику по защите трудящихся и вовсе не стремятся поддакивать властям в ответ на каждый чих. Но в целом их голос, увы, не так громок: сказывается недоверие бывших советских граждан к любым формам самоорганизации людей (хотя, казалось бы, на дворе капитализм - самое время настоячиво защищать свои права!). Ну и власти, которым важно сохранять хорошую мину при любой плохой игре - деятельность независимых профсоюзов не приветствует.

Что касается политической ситуцаии в Москве - то напомним, что тамошние выборы в городскую Думу вызвали огромный общественный резонанс, т.к. до них оказались недопущенными ряд неудобных властям кандидатов. Это вывело людей на митинги, часть из которых были несанкционированы и жестко разогнаны. Особенно возмущена молодежь, которая остро чувствует несправедливость, идеалистична и романтична... Поэтому резкое политическое заявление педагогического профсоюза выглядит вполне естественным (хотя нам наверняка расскажут, что оно сделано по "указке ЦРУ" и других "врагов России"). Напомним наши последние заголовки по теме:

По инф. rosbalt.ru

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