Профессиональный драчун Макгрегор избил старика: тот выпить отказался! Хоть извинился потом, придурок

Ирландский спортсмен Конор Макгрегор (специалист по вольному мордобитию, весьма популярному нынче) оштрафован на 1000 евро. Суд признал его виновным в нападении на пожилого мужчину.

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в апреле 2019 года в пабе в Дублине напал на пожилого человека за то, что он отказался выпить виски, который выпускается под маркой бойца (т.е. его именем назван алкогольный напиток, это тоже хороший заработок для спортивных звезд в современном мире).

Спортсмен ударил посетителя бара по лицу, сообщает Irish Mirror.

Позже профессиональный драчун принес пожилому человеку извинения и выплатил компенсацию. По решению суда он также выплатит еще 1 тыс. евро.

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По инф. rosbalt.ru

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