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Продолжается "отлов" членов банды Шамиля Басаева
По инф. rosbalt.ru   
24 Апреля 2019 г.
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Задержаны двое подозреваемых по делу о нападении банды Шамиля Басаева на российских военнослужащих в Дагестане в 1999 году.

Продолжается "отлов" членов банды Шамиля Басаева

По версии СК РФ, ставропольчане Тахир Бегельдиев и Нариман Отепов в середине июля 1999 года без принуждения вступили в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и приняли активное участие в их преступлениях.

Так, с 7 по 24 августа 1999 года, действуя в составе банды Басаева и Хаттаба, большая группа вооруженных боевиков напала на военнослужащих ВС РФ в Ботлихском районе Дагестана. В результате массированного прицельного обстрела участников банды, в которой приняли участие Бегельдиев и Отепова, были убиты 33 человека, пострадали еще 34 гражданам.

Всего с 1999 по 2019 годы были осуждены и приговорены к срокам от 3 до 15 лет лишения свободы более 72 участников нападения на Ботлихский и Цумадинский районы Дагестана. 28 человек были объявлены в федеральный и международный розыск. Семеро боевиков, в том числе Басаева, за это время умерли или были убиты.

По инф. rosbalt.ru

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