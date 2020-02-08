Продлен арест обвиняемому в махинациях замглавы Генштаба армии России

Гарнизонный военный суд арестовал на два месяца замглавы Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Халила Арсланова. Он обвиняется в многомиллионных хищениях при поставках в армию портативных радиостанций. Ущерб оценивается в 6,7 млрд рублей.

Как сообщает РИА «Новости», суд отменил ранее назначенную Арсланову подписку о невыезде и удовлетворил ходатайство следствия об аресте. Арсланова взяли под стражу в зале суда, в СИЗО он пробудет до 7 апреля.

На суде 55-летний Арсланов назвал обвинения надуманными и заявил, что радиостанции поставляются только для нужд Минобороны, так что ее «рыночной стоимости» просто не существует. Адвокаты генерала заявили, что в основу дела легло заключение эксперта, который назвал стоимость радиостанции завышенной.

Напомним, в прошлом году Арсланов рассказывал телеканалу «Звезда», что в рамках гособоронзаказа в армию поставляются портативные радиостанции Р-187-П1 («Азарт-П1»), которые являются «радиосредством принципиально нового поколения» и «по своим основным характеристикам не уступают аналогичным радиостанциям ведущих стран мира».

Арсланову вменили мошенничество с госконтрактом на ремонт военной техники. В материалах суда говорится, что изначально речь шла о трех контрактах с «Воентелекомом» на поставку запчастей и обслуживание техники на 640 млн рублей. Затем фабула расширилась. По уголовному делу также проходят бывший глава «Воентелекома» Александр Давыдов, его заместитель Олег Савицкий, советник Дмитрий Семилетов и представители Минобороны: начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов и начальник первого управления Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин. Оглоблин — генерал-майор, звание Кутахова не уточняется, но в биографии на сайте Минобороны он запечатлен с погонами полковника.

Суд уже арестовал недвижимость и земельные участки Арсланова и его детей в Подмосковье, а также московскую квартиру сына. Стоимость активов не уточняется. Отметим, что подведомственная Минобороны компания «Воентелеком» еще несколько лет назад оказалась в центре скандала из-за уголовного дела о хищениях, но тогда речь шла о других эпизодах.

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По инф. rosbalt.ru

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