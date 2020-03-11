Продажи медицинских масок в России выросли в четыре раза

В России за последние две недели продажи медицинских масок выросли почти в четыре раза по сравнению с прошлым годом из-за распространения в мире коронавируса COVID-19.

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Средний чек покупки по медицинским маскам составил 87 рублей, что в 2,2 раза выше, чем в прошлом году в то же время. Объем продаж вырос в 3,8 раза.

Средняя цена на противовирусные препараты прямого действия, которые используются для лечения тяжелых инфекций и продаются по рецепту, выросла на 10% и составила 460 рублей. При этом объем продаж за год вырос в 2,2 раза.

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Средний чек на противовирусные препараты, которые стимулируют собственный иммунитет, увеличился на 14% и достиг 580 рублей. Эти лекарства продаются в основном без рецепта и используются для симптоматического лечения. Анализ данных показал, что объем продаж этих препаратов на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Исследование проводила «Платформа ОФД» – крупнейший оператор фискальных данных России, который обрабатывает ежедневно по 35-40 млн чеков с более 900 тыс. онлайн-касс. Компания проанализировала данные в период с 17 февраля по 8 марта 2020 года и сравнила их с аналогичным периодом прошлого года.

Polit.ru

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