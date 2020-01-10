Проблемы с весом могут передаваться по наследству? Решительно нет

Генетика не играет ведущую роль в развитии ожирения. Примерно на 80% это заболевание определяется факторами окружающей среды, такими как экология, круг общения и многое другое, узнали ученые, представляющие Мичиганский университет и исследовательский центр при Массачусетском госпитале, пишет журнал JAMA Cardiology.

Исследователи изучили данные двух с половиной тысяч человек, ранее на протяжении четверти века участвовавших в другом исследовании.

Они определили, что риск ожирения зависел от генетической предрасположенности лишь на 13,6%. При этом основной причиной ожирения генетика становилась лишь среди людей, страдающих от редких наследственных болезней, которые приводят к набору лишнего веса.

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И еще одно полезное сообщение для тех, кто хочет похудеть. Ученые и медики выяснили, что самой опасной для здоровья человека диетой является кетодиета. Она предполагает, что люди резко меняют свой рацион, сокращая углеводы и увеличивая жиры, пишет сайт U.S.News со ссылкой.

По их словам, снизить вес при помощи кетодиеты можно, но долго соблюдать ее нельзя, так как она ведет к развитию различных болезней, в том числе рака и диабета.

После такой диеты у людей наблюдаются ломота в теле, подозрительность и агрессия. Также заметны упадок сил и снижение когнитивных способностей, предупреждают ученые.

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По инф. rosbalt.ru

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